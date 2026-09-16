З Днем ангела Людмили 2026 – милі листівки та зворушливі привітання для гарного настрою

16 вересня — день, коли всі Людмили країни отримують не просто вітання, а справжнє свято уваги від рідних і друзів. Це ім'я з давніх часів символізує милість і доброту, тож іменини Людмили — чудовий привід нагадати близькій людині, як багато вона для вас означає.

24 Канал зібрав вітання з Днем ангела Людмили, які точно зачеплять за живе: теплі, зворушливі та по-справжньому щирі побажання для мами, сестри, коханої чи подруги.

Привітання з Днем ангела Людмили своїми словами

З днем ангела, Людмило! Хай твоя небесна покровителька завжди береже тебе від бід, а доброта, яку ти даруєш іншим, повертається тобі стократно. Щастя, тепла і миру в твоєму домі.

Вітаю з іменинами! Твоє ім'я недарма означає милість – саме такою ти і є для всіх, хто тебе знає. Нехай ангел-хранитель завжди буде поруч, а життя дарує тільки приємні incorporates.

З днем ангела! Бажаю, щоб кожен новий день починався з посмішки, а поруч завжди були люди, які тебе цінують і люблять. Миру тобі, здоров'я і душевного спокою.

Вітаю тебе, Людмило, зі святом! Хай доля дарує тобі лише світлі миті, а труднощі оминають стороною. Дякую, що ти є – теплою, щирою і завжди готовою підтримати.

З іменинами! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а в серці завжди буде місце для радості та надії. Щастя тобі – справжнього, простого і теплого, як твоя усмішка.

З Днем ангела Людмили вірші українською

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила,

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

***

Чесна, красива,

Чудова, мінлива,

Легкою ходою

По життю йди щасливо.

Людочка, з днем Ангела!

Вітаю тебе,

Нехай твоє бажання

Здійсниться будь-яке!

***

В твої іменини, рідненька Людмило,

Бажаю, щоб доля тебе полюбила!

Нехай в це чудове і радісне свято

Відкриєш до щастя ти свого дверцята!

Хай посмішка сяє у тебе в очах

І квітами твій вистеляється шлях!

Привітання з Днем ангела Людмили в картинках



З Днем ангела Людмила картинки українською / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Людмили картинки / Колаж 24 Каналу





Вітаю з Днем ангела Людмили картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Людмили / Колаж 24 Каналу



До слова, маємо для вас ще одну теплу добірку привітань з Днем ангела Людмили. Там – щирі побажання у прозі й віршах для рідних, подруг і колег, щоб не довелося вигадувати слова в останню хвилину.