24 Канал зібрав вітання з Днем ангела Людмили, які точно зачеплять за живе: теплі, зворушливі та по-справжньому щирі побажання для мами, сестри, коханої чи подруги.
Привітання з Днем ангела Людмили своїми словами
- З днем ангела, Людмило! Хай твоя небесна покровителька завжди береже тебе від бід, а доброта, яку ти даруєш іншим, повертається тобі стократно. Щастя, тепла і миру в твоєму домі.
- Вітаю з іменинами! Твоє ім'я недарма означає милість – саме такою ти і є для всіх, хто тебе знає. Нехай ангел-хранитель завжди буде поруч, а життя дарує тільки приємні incorporates.
- З днем ангела! Бажаю, щоб кожен новий день починався з посмішки, а поруч завжди були люди, які тебе цінують і люблять. Миру тобі, здоров'я і душевного спокою.
- Вітаю тебе, Людмило, зі святом! Хай доля дарує тобі лише світлі миті, а труднощі оминають стороною. Дякую, що ти є – теплою, щирою і завжди готовою підтримати.
- З іменинами! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а в серці завжди буде місце для радості та надії. Щастя тобі – справжнього, простого і теплого, як твоя усмішка.
З Днем ангела Людмили вірші українською
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила,
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
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Чесна, красива,
Чудова, мінлива,
Легкою ходою
По життю йди щасливо.
Людочка, з днем Ангела!
Вітаю тебе,
Нехай твоє бажання
Здійсниться будь-яке!
***
В твої іменини, рідненька Людмило,
Бажаю, щоб доля тебе полюбила!
Нехай в це чудове і радісне свято
Відкриєш до щастя ти свого дверцята!
Хай посмішка сяє у тебе в очах
І квітами твій вистеляється шлях!
Привітання з Днем ангела Людмили в картинках
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З Днем ангела Людмили картинки / Колаж 24 Каналу
Вітаю з Днем ангела Людмили картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Людмили / Колаж 24 Каналу
До слова, маємо для вас ще одну теплу добірку привітань з Днем ангела Людмили. Там – щирі побажання у прозі й віршах для рідних, подруг і колег, щоб не довелося вигадувати слова в останню хвилину.