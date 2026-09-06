З Днем ангела Михайла 2026 – красиві листівки, проза та вірші для привітання
6 вересня – День ангела Михайла, тож чоловіки з цим ім’ям приймають привітання, теплі слова та, за традицією, трохи більше уваги, ніж зазвичай. Ім’я Михайло походить із давньоєврейської мови та означає "хто як Бог?", а його небесним покровителем вважають Архангела Михаїла.
З нагоди свята 24 Канал зібрав красиві та щирі привітання для Михайлів – від коротких повідомлень до теплих побажань від самого серця. Залишилося тільки вибрати своє, бо скопіювати одне й те саме "Щастя, здоров’я, всього найкращого" можна завжди, але сьогодні спробуємо трохи краще.
Привітання з Днем ангела Михайла в прозі
- З днем ангела, Михайле! Хай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від бід і додає сил у кожній справі. Миру тобі, тепла в душі та щастя в домі.
- Вітаю з іменинами! Нехай Архангел Михаїл дарує тобі мудрість, стійкість і віру у власні сили. Щиро бажаю здоров'я, добра і людей поруч, які тебе цінують.
- З днем ангела! Хай кожен день буде наповнений спокоєм, а серце – теплом близьких. Нехай ангел-хранитель веде тебе тільки добрими дорогами.
- Зі святом, Михайле! Бажаю, щоб удача завжди йшла поруч, а труднощі оминали стороною. Нехай в родині панує затишок, а в душі – гармонія.
- З іменинами! Хай Небесний покровитель дарує наснагу, а життя – тільки радісні миті. Щастя тобі, міцного здоров'я і людей, які підтримують у всьому.
Вірш з днем ангела Михайла
***
Розумний, сильний, незворушний,
Мужчина щунікальний!
Тебе з Днем ангирий і фатальний,
Михайло наш великодушний
У всіх моментах ела вітаєм,
Хай мрії втіляться в життя,
Лиш перемог тобі бажаєм,
Хай буде світлим майбуття!
***
З іменинами, Михайле, вас вітаю,
І бажаю вам у всьому перемог!
Хай Архангел по життю оберігає,
І почує всі молитви ваші Бог!
***
Михайло - ім’я, дане Богом,
Тож не суди себе суворо.
Хай буде рівною дорога,
І все складається чудово!
Допомагай, як можеш, людям,
Якщо образив хтось - прости.
Нехай все добре в тебе буде,
Крокуй до власної мети!
Картинки з Днем ангела Михайла українською
З Днем ангела Михайла своїми словами / Колаж 24 Канал
Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Канал
Привітання з Днем ангела Михайла в прозі / Колаж 24 Кана
Картинки з Дднем ангела Михайла українською/ Колаж 24 Кана
Якщо серед ваших рідних чи друзів є Михайло, сьогодні саме час нагадати йому, що ви пам'ятаєте про його День ангела. Ми зібрали теплі привітання з Іменинами Михайла, щоб не вигадувати побажання за п'ять хвилин до зустрічі.