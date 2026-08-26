З Днем ангела Наталії 2026: красиві привітання, листівки та побажання

26 серпня свої іменини відзначають Наталі. День ангела – чудовий привід нагадати знайомій Наталі, що вона сьогодні не просто має гарний вигляд, а офіційно заслуговує на особливу увагу, теплі слова та хоча б маленький букет.

Тож якщо у вашому оточенні є Наталя – не випробовуйте долю повідомленням "вітаю" о 23:58. Краще подаруйте їй кілька щирих слів, побажайте щастя, любові, добробуту та здійснення мрій. Тим паче, що 24 Канал зібрали красиві привітання з Днем ангела Наталії, які допоможуть зробити це без творчих мук.

Привітання з Днем ангела Наталії у віршах

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров’я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вушко підказував!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем ангела Наталії в картинках



З Днем ангела Наталії картинки / Колаж 24 Каналу





День ангела Наталії 2026 / Колаж 24 Каналу





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Привітання з Днем ангела картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Наталії в картинках / Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку красивих побажань до Дня ангела Наталії. Тут знайдуться варіанти і для рідних, і для друзів, і для тієї самої Наталі, якій хочеться написати щось справді особливе.