LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Наталії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на серпень 2025
Як привітати з Днем ангела Наталії 2025?: картинки, проза й вірші
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині, як шматочок неба,
В житті кращого не треба,
Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!
Привітання з Днем ангела Наталії / Колаж LifeStyle24
***
Дорога моя Наталіє, щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила будуть опускатися вниз.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч з тобою у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
Привітання з Днем ангела Наталії / Колаж LifeStyle24
***
Нехай під крилами своїми
Наталку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Ти, Наталко, наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
Привітання з Днем ангела Наталії / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів і збудуться всі твої найсміливіші й найзаповітніші бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панувало щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.
***
Люба Наталочко, вітаю тебе з Днем ангела. Хай ц житті тебе чекає щастя й удача, хай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і здійснює добрі справи.