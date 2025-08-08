Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на серпень 2025 нижче, пише LifeStyle24.

Православний календар на серпень: яке сьогодні церковне свято?

1 серпня – Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, Маковія або Медовий Спас.

2 серпня – перенесення мощей святого первомученика Стефана.

3 серпня – святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста.

4 серпня – святих сімох мучеників Ефеських та святої преподобної мучениці Євдокії.

5 серпня – святого мученика Євсигнія.

6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас).

7 серпня – святого преподобного мученика Дометія.

8 серпня – святого сповідника Еміліана та святих мучеників Єлевтерія і Леоніда.

9 серпня – святого апостола Матія.

10 серпня – святого мученика Лаврентія.

11 серпня – святого мученика Євпла.

12 серпня – святих мучеників Фотія та Аникити.

13 серпня – святого преподобного Максима сповідника.

14 серпня – перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського.

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас) та святого мученика Діомида.

17 серпня – святого мученика Мирона.

18 серпня – мучеників Флора і Лавра.

19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата та інших.

20 серпня – святого пророка Самуїла.

21 серпня – святого апостола Тадея; святої мучениці Васси.

22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших

23 серпня – святого мученика Луппа та святого священномученика Іринея Ліонського.

24 серпня – святого священномученика Євтихія.

25 серпня – святого апостола Тита та святого апостола Вартоломея.

26 серпня – святих мучеників Андріяна та Наталії.

27 серпня – святого преподобного Пімена.

28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина та святого Августина Іппонського.

29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських.

31 серпня – покладання пояса Пресвятій Богородиці.