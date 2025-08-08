Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на август 2025 ниже, пишет LifeStyle24.
Православный календарь на август: какой сегодня церковный праздник?
1 августа – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, Маковея или Медовый Спас.
2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана.
3 августа – святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста.
4 августа – святых семи мучеников Ефесских и святой преподобной мученицы Евдокии.
5 августа – святого мученика Евсигния.
6 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас).
7 августа – святого преподобного мученика Дометия.
8 августа – святого исповедника Эмилиана и святых мучеников Елевтерия и Леонида.
9 августа – святого апостола Матия.
10 августа – святого мученика Лаврентия.
11 августа – святого мученика Евпла.
12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты.
13 августа – святого преподобного Максима исповедника.
14 августа – перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского.
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
16 августа – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас) и святого мученика Диомида.
17 августа – святого мученика Мирона.
18 августа – мучеников Флора и Лавра.
19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других.
20 августа – святого пророка Самуила.
21 августа – святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы.
22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериана и других
23 августа – святого мученика Луппа и святого священномученика Иринея Лионского.
24 августа – святого священномученика Евтихия.
25 августа – святого апостола Тита и святого апостола Варфоломея.
26 августа – святых мучеников Андриана и Натальи.
27 августа – святого преподобного Пимена.
28 августа – святого преподобного Моисея Мурина и святого Августина Иппонского.
29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.
31 августа – возложение пояса Пресвятой Богородицы.