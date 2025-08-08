Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на август 2025 ниже, пишет LifeStyle24.

Смотрите также Календарь праздников на август: будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины 2025

Православный календарь на август: какой сегодня церковный праздник?

1 августа – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, Маковея или Медовый Спас.

2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана.

3 августа – святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста.

4 августа – святых семи мучеников Ефесских и святой преподобной мученицы Евдокии.

5 августа – святого мученика Евсигния.

6 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас).

7 августа – святого преподобного мученика Дометия.

8 августа – святого исповедника Эмилиана и святых мучеников Елевтерия и Леонида.

9 августа – святого апостола Матия.

10 августа – святого мученика Лаврентия.

11 августа – святого мученика Евпла.

12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты.

13 августа – святого преподобного Максима исповедника.

14 августа – перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского.

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

16 августа – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас) и святого мученика Диомида.

17 августа – святого мученика Мирона.

18 августа – мучеников Флора и Лавра.

19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других.

20 августа – святого пророка Самуила.

21 августа – святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы.

22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериана и других

23 августа – святого мученика Луппа и святого священномученика Иринея Лионского.

24 августа – святого священномученика Евтихия.

25 августа – святого апостола Тита и святого апостола Варфоломея.

26 августа – святых мучеников Андриана и Натальи.

27 августа – святого преподобного Пимена.

28 августа – святого преподобного Моисея Мурина и святого Августина Иппонского.

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.

31 августа – возложение пояса Пресвятой Богородицы.