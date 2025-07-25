LifeStyle24 рассказывает, будут ли дополнительные выходные в августе. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в третий летний месяц – читайте далее в материале.

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1 августа – День инкассатора, Маковея (Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня).

2 августа – День памяти погибших десантников ВСУ.

3 августа – День сестер, День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа – Международный день светофора.

6 августа – Яблочный спас (Преображение Господне).

8 августа – День войск связи ВСУ.

9 августа – Международный день коренных народов мира и Всемирный день любителей книг.

10 августа – День строителя и День работников ветеринарной медицины.

12 августа – День молодежи в Украине.

15 августа – День археолога и День города Тернополя.

16 августа – Ореховый Спас (Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа).

19 августа – День пасечника.

23 августа – День Государственного флага Украины и День города Харькова.

24 августа – День Независимости Украины.

26 августа – Международный день собак.

27 августа – День украинского сала.

29 августа – День памяти защитников Украины.

30 августа – День авиации Украины.

31 августа – День дальнобойщика, День шахтера, День города Ровно и Донецка.

Будут ли дополнительные выходные в августе 2025 года?

Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в августе не предусмотрено, в том числе и в День Независимости Украины. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа. В то же время граждане будут работать только 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 августа.