LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Натальи в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.
Как поздравить с Днем ангела Натальи 2025?: картинки, проза и стихи
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині, як шматочок неба,
В житті кращого не треба,
Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!
Поздравления с Днем ангела Натальи / Коллаж LifeStyle24
***
Дорогая моя Наталья, искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья будут опускаться вниз.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом с тобой в минуты радости и грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
Поздравления с Днем ангела Натальи / Коллаж LifeStyle24
***
Нехай під крилами своїми
Наталку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Ти, Наталко, наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
Поздравления с Днем ангела Натальи / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царило счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
***
Дорогая Наташа, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ц жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешный, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.