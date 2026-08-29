З Днем авіації України 2026 – натхненні привітання та красиві листівки
29 серпня, або ж в останню суботу серпня, в Україні відзначають День авіації України – свято людей, які щодня доводять, що небо для нас давно стало не просто красивою декорацією. Цього дня хочеться побажати авіаторам чистого неба, надійних крил і якомога більше приводів підніматися в повітря саме з мирною метою.
А 24 Канал зібрав добірку привітань до Дня авіації України – теплих, красивих і таких, які можна надіслати тим, хто пов’язав своє життя з небом. Обирайте слова, листівку чи картинку, які найкраще передадуть вашу вдячність і побажання.
З Днем авіації України привітання
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Хай небо буде мирним та ясним,
А шлях повітряний – завжди прекрасним.
З Днем авіації щиро вітаємо,
Мужності й сили усім вам бажаємо!
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Небо вас кличе, воно ваше поле,
Крилаті герої, ви вічні в цій ролі.
З Днем авіації вітаю вас щиро,
Летіть уперед, здобувайте нові вершини.
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Висот бажаю досягти,
Небесних злетів вам бажаю,
Щоб дістатись вашої мети.
Нехай Господь благословляє рясно,
І кожен день буде прекрасним!
Привітання з Днем авіації України своїми словами
- Вітаю з Днем авіації України! Бажаю чистого неба, надійних крил і спокою. Нехай кожен політ буде безпечним, а вдома завжди чекають рідні люди. Міцного здоров’я, сил і мирного неба!
- З Днем авіації України! Нехай небо завжди буде прихильним, польоти – безпечними, а поруч будуть люди, які люблять і підтримують. Дякуємо за вашу мужність і службу!
- Щиро вітаю з Днем авіації України! Бажаю сил, витримки, удачі та тільки мирного неба над головою. Нехай кожен день приносить добрі новини, а кожен політ завершується щасливим поверненням.
- З Днем авіації України! Бажаю міцного здоров’я, впевненості та безпеки. Нехай крила завжди тримають, небо буде чистим, а серце – спокійним. Бережіть себе!
- Вітаю з Днем авіації України! Нехай у небі буде спокійно, а на землі – тепло й затишно. Бажаю миру, щастя, любові та якнайбільше щасливих повернень додому.
Привітання з Днем авіації України картинки
З Днем авіації України картинки українською / Колаж 24 Каналу
День авіації України привітання / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем авіації України / Колаж 24 Каналу
День авіації України 2026 / Колаж 24 Каналу
Маємо ще одну добірку привітань з Днем авіації України. Вітайте всіх рідних, друзів та знайомих.