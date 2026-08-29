А 24 Канал зібрав добірку привітань до Дня авіації України – теплих, красивих і таких, які можна надіслати тим, хто пов’язав своє життя з небом. Обирайте слова, листівку чи картинку, які найкраще передадуть вашу вдячність і побажання.

З Днем авіації України привітання

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Хай небо буде мирним та ясним,

А шлях повітряний – завжди прекрасним.

З Днем авіації щиро вітаємо,

Мужності й сили усім вам бажаємо!

***

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Небо вас кличе, воно ваше поле,

Крилаті герої, ви вічні в цій ролі.

З Днем авіації вітаю вас щиро,

Летіть уперед, здобувайте нові вершини.

***

Висот бажаю досягти,

Небесних злетів вам бажаю,

Щоб дістатись вашої мети.

Нехай Господь благословляє рясно,

І кожен день буде прекрасним!

Привітання з Днем авіації України своїми словами

Вітаю з Днем авіації України! Бажаю чистого неба, надійних крил і спокою. Нехай кожен політ буде безпечним, а вдома завжди чекають рідні люди. Міцного здоров’я, сил і мирного неба!

З Днем авіації України! Нехай небо завжди буде прихильним, польоти – безпечними, а поруч будуть люди, які люблять і підтримують. Дякуємо за вашу мужність і службу!

Щиро вітаю з Днем авіації України! Бажаю сил, витримки, удачі та тільки мирного неба над головою. Нехай кожен день приносить добрі новини, а кожен політ завершується щасливим поверненням.

З Днем авіації України! Бажаю міцного здоров’я, впевненості та безпеки. Нехай крила завжди тримають, небо буде чистим, а серце – спокійним. Бережіть себе!

Вітаю з Днем авіації України! Нехай у небі буде спокійно, а на землі – тепло й затишно. Бажаю миру, щастя, любові та якнайбільше щасливих повернень додому.

Привітання з Днем авіації України картинки



З Днем авіації України картинки українською / Колаж 24 Каналу





День авіації України привітання / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем авіації України / Колаж 24 Каналу





День авіації України 2026 / Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань з Днем авіації України. Вітайте всіх рідних, друзів та знайомих.

