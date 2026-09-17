З Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026: листівки, вірші та проза до свята
17 вересня віряни вшановують святих мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію. Ці імена в християнській традиції пов’язують із духовною стійкістю, надією, любов’ю та мудрістю.
З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань для Віри, Надії, Любові та Софії – у прозі й віршах, щоб теплими словами привітати рідних, друзів і знайомих з Днем ангела.
Привітання з Днем ангела Віри Надії Любові Софії своїми словами
- Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай у серці завжди живе віра, поруч буде надія, а кожен день зігріває любов і мудрість.
- Зі святом! Бажаю миру в душі, тепла в домі, добрих людей поруч і сил не втрачати віри навіть у непрості дні.
- Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай життя дарує більше світлих моментів, щирих зустрічей і приводів дякувати за кожен новий день.
- Нехай віра додає сил, надія веде вперед, любов оберігає, а мудрість допомагає знаходити правильний шлях. Щастя, здоров’я та Божого благословення!
- Щиро вітаю зі святом! Бажаю спокою, добра, міцного здоров’я і щоб у житті завжди знаходилося місце для любові, надії та світлої віри.
Привітання з Днем ангела Віри Надії Любові Софії у віршах
***
З Днем ангела Віри, Надії, Любові
Вітаю сердечно у день цей святковий!
Усім Віри в серці, палкої Надії,
Любові у слові, у думці, у мрії.
Хай мудрість Софії життя осяває,
А ангел від бід і від зла захищає!
***
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги.
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
***
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
З Днем ангела Віри Надії Любові Софії картинки
Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії картинки українською / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 / Колаж 24 Каналу
А ще ми підготували ще одну окрему добірку привітань з Днем ангела Віри, Надії та Любові та Софії. Там зібрали теплі й щирі побажання, які можна надіслати рідним, друзям або колегам.