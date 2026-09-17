З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань для Віри, Надії, Любові та Софії – у прозі й віршах, щоб теплими словами привітати рідних, друзів і знайомих з Днем ангела.

Привітання з Днем ангела Віри Надії Любові Софії своїми словами

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай у серці завжди живе віра, поруч буде надія, а кожен день зігріває любов і мудрість.

Зі святом! Бажаю миру в душі, тепла в домі, добрих людей поруч і сил не втрачати віри навіть у непрості дні.

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай життя дарує більше світлих моментів, щирих зустрічей і приводів дякувати за кожен новий день.

Нехай віра додає сил, надія веде вперед, любов оберігає, а мудрість допомагає знаходити правильний шлях. Щастя, здоров’я та Божого благословення!

Щиро вітаю зі святом! Бажаю спокою, добра, міцного здоров’я і щоб у житті завжди знаходилося місце для любові, надії та світлої віри.

Привітання з Днем ангела Віри Надії Любові Софії у віршах

***

З Днем ангела Віри, Надії, Любові

Вітаю сердечно у день цей святковий!

Усім Віри в серці, палкої Надії,

Любові у слові, у думці, у мрії.

Хай мудрість Софії життя осяває,

А ангел від бід і від зла захищає!

***

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги.

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

З Днем ангела Віри Надії Любові Софії картинки



Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії картинки українською / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2026 / Колаж 24 Каналу



А ще ми підготували ще одну окрему добірку привітань з Днем ангела Віри, Надії та Любові та Софії. Там зібрали теплі й щирі побажання, які можна надіслати рідним, друзям або колегам.