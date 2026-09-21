5 незвичних прізвищ в Україні, про турецьке коріння яких мало хто здогадується

Багатовікове сусідство з Османською імперією залишило помітний слід в українській культурі, мові та навіть родових іменах. Нині сотні українців мають прізвища, коріння яких сягає турецьких султанських династій, військової знаті або давніх ремесел.

Більшість таких родових імен можна почути в південних і східних регіонах України, зауважує генеалогічне товариство "Рідні". Детальніше про значення прізвищ турецького походження – розповідає 24 Канал.

Коч

У перекладі з турецької це слово означає "баран". Зазвичай таке прізвисько отримували надзвичайно вперті особи або чабани, які доглядали отари овець. Наразі в Україні зареєстровано 81 носія цього прізвища, здебільшого у Миколаївській області.

Демір

Рідкісне прізвище перекладають як "ковке залізо". За давніх часів так називали дужих і витривалих ковалів, які майстерно володіли своєю справою. Нині його мають 39 українців, переважна частина яких проживає на Одещині.

Озтюрк

Це родове ім'я буквально означає "справжній турок". В Україні воно трапляється вкрай рідко – його мають лише 23 особи. Більшість власників цього прізвища мешкає в Одеській області.

Мустафа

В основі цього прізвища лежить ім'я Мустафа, яке означає "чесний" або "обраний". Колись його носили представники династій османських правителів. У сучасному світі в Україні нараховують 300 носіїв цього родового імені, а найбільше їх живе у Харківській та Луганській областях.

Доган

Це прізвище походить від турецького слова, яке перекладається як "сокіл". В Османській імперії його давали полководцям та аристократам. Нині його мають лише 76 громадян України, більшість із яких оселилася на Херсонщині.

Прізвища, які мають турецьке коріння / Фото Canva

Раніше ми розповідали про найдавніші українські прізвища, яким вже понад 500 років.