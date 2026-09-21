5 незвичних прізвищ в Україні, про турецьке коріння яких мало хто здогадується
Багатовікове сусідство з Османською імперією залишило помітний слід в українській культурі, мові та навіть родових іменах. Нині сотні українців мають прізвища, коріння яких сягає турецьких султанських династій, військової знаті або давніх ремесел.
Більшість таких родових імен можна почути в південних і східних регіонах України, зауважує генеалогічне товариство "Рідні". Детальніше про значення прізвищ турецького походження – розповідає 24 Канал.
Коч
У перекладі з турецької це слово означає "баран". Зазвичай таке прізвисько отримували надзвичайно вперті особи або чабани, які доглядали отари овець. Наразі в Україні зареєстровано 81 носія цього прізвища, здебільшого у Миколаївській області.
Демір
Рідкісне прізвище перекладають як "ковке залізо". За давніх часів так називали дужих і витривалих ковалів, які майстерно володіли своєю справою. Нині його мають 39 українців, переважна частина яких проживає на Одещині.
Озтюрк
Це родове ім'я буквально означає "справжній турок". В Україні воно трапляється вкрай рідко – його мають лише 23 особи. Більшість власників цього прізвища мешкає в Одеській області.
Мустафа
В основі цього прізвища лежить ім'я Мустафа, яке означає "чесний" або "обраний". Колись його носили представники династій османських правителів. У сучасному світі в Україні нараховують 300 носіїв цього родового імені, а найбільше їх живе у Харківській та Луганській областях.
Доган
Це прізвище походить від турецького слова, яке перекладається як "сокіл". В Османській імперії його давали полководцям та аристократам. Нині його мають лише 76 громадян України, більшість із яких оселилася на Херсонщині.
Раніше ми розповідали про найдавніші українські прізвища, яким вже понад 500 років.