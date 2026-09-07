За даними генеалогічного товариства "Рідні", найдавніші родові імена нині мають колосальну популярність. Вони об'єднують сотні тисяч громадян по всій країні та за її межами.

Найдавніші українські прізвища

Більшість найпоширеніших прізвищ виникла саме з роду діяльності наших предків. Зокрема, праця мірошників, кравців, ткачів, олійників та бондарів назавжди закарбувалася в українських родових іменах. Крім цього, багато прізвищ виникло від професії коваля.

У давнину не менш важливу роль відігравали прізвища, утворені від імені батька за допомогою традиційних суфіксів "-енко" та "-ук", а також етнографічні прізвиська, що вказували на регіон проживання роду.

Серед найдавніших українських родових імен:

Мельник – 107 878 власників;

– 107 878 власників; Шевченко – 106 340 представників;

– 106 340 представників; Коваленко – 88 632 носії;

– 88 632 носії; Бойко – 83 195 українців;

– 83 195 українців; Коваль – 62 232 громадянина;

– 62 232 громадянина; Олійник – 59 375 власників;

– 59 375 власників; Бондар – 44 862 представники;

– 44 862 представники; Лисенко – 43 490 носіїв;

– 43 490 носіїв; Петренко – 42 226 українців;

– 42 226 українців; Савчук – 34 708 громадян;

– 34 708 громадян; Ткач – 25 628 власників;

– 25 628 власників; Кравець – 25 187 представників;

– 25 187 представників; Данилюк – 17 194 носії.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

Днями наша редакція вже розповідала, що означають прізвища прикметникового походження, які закінчуються на -ий та -ський.