По данным генеалогического общества "Родные", древнейшие родовые фамилии сегодня пользуются огромной популярностью. Они объединяют сотни тысяч граждан по всей стране и за ее пределами.

Древнейшие украинские фамилии

Большинство наиболее распространенных фамилий возникло именно из рода деятельности наших предков. В частности, труд мельников, портных, ткачей, маслоделов и бондарей навсегда запечатлелся в украинских родовых именах. Кроме того, многие фамилии произошли от профессии кузнеца.

В древности не менее важную роль играли фамилии, образованные от имени отца с помощью традиционных суффиксов "-енко" и "-ук", а также этнографические прозвища, указывавшие на регион проживания рода.

Среди древнейших украинских родовых имен:

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  • Мельник – 107 878 носителей;
  • Шевченко – 106 340 представителей;
  • Коваленко – 88 632 носителя;
  • Бойко – 83 195 украинцев;
  • Коваль – 62 232 гражданина;
  • Олийник – 59 375 носителей;
  • Бондарь – 44 862 представителя;
  • Лысенко – 43 490 носителей;
  • Петренко – 42 226 украинцев;
  • Савчук – 34 708 граждан;
  • Ткач – 25 628 носителей;
  • Кравец – 25 187 представителей;
  • Данилюк – 17 194 носителя.

Происхождение украинских фамилийПроисхождение украинских фамилий / Фото Magnific

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