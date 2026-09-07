По данным генеалогического общества "Родные", древнейшие родовые фамилии сегодня пользуются огромной популярностью. Они объединяют сотни тысяч граждан по всей стране и за ее пределами.

Древнейшие украинские фамилии

Большинство наиболее распространенных фамилий возникло именно из рода деятельности наших предков. В частности, труд мельников, портных, ткачей, маслоделов и бондарей навсегда запечатлелся в украинских родовых именах. Кроме того, многие фамилии произошли от профессии кузнеца.

В древности не менее важную роль играли фамилии, образованные от имени отца с помощью традиционных суффиксов "-енко" и "-ук", а также этнографические прозвища, указывавшие на регион проживания рода.

Среди древнейших украинских родовых имен:

Мельник – 107 878 носителей;

– 107 878 носителей; Шевченко – 106 340 представителей;

– 106 340 представителей; Коваленко – 88 632 носителя;

– 88 632 носителя; Бойко – 83 195 украинцев;

– 83 195 украинцев; Коваль – 62 232 гражданина;

– 62 232 гражданина; Олийник – 59 375 носителей;

– 59 375 носителей; Бондарь – 44 862 представителя;

– 44 862 представителя; Лысенко – 43 490 носителей;

– 43 490 носителей; Петренко – 42 226 украинцев;

– 42 226 украинцев; Савчук – 34 708 граждан;

– 34 708 граждан; Ткач – 25 628 носителей;

– 25 628 носителей; Кравец – 25 187 представителей;

– 25 187 представителей; Данилюк – 17 194 носителя.

Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific

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