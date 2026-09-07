По данным генеалогического общества "Родные", древнейшие родовые фамилии сегодня пользуются огромной популярностью. Они объединяют сотни тысяч граждан по всей стране и за ее пределами.
Древнейшие украинские фамилии
Большинство наиболее распространенных фамилий возникло именно из рода деятельности наших предков. В частности, труд мельников, портных, ткачей, маслоделов и бондарей навсегда запечатлелся в украинских родовых именах. Кроме того, многие фамилии произошли от профессии кузнеца.
В древности не менее важную роль играли фамилии, образованные от имени отца с помощью традиционных суффиксов "-енко" и "-ук", а также этнографические прозвища, указывавшие на регион проживания рода.
Среди древнейших украинских родовых имен:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Мельник – 107 878 носителей;
- Шевченко – 106 340 представителей;
- Коваленко – 88 632 носителя;
- Бойко – 83 195 украинцев;
- Коваль – 62 232 гражданина;
- Олийник – 59 375 носителей;
- Бондарь – 44 862 представителя;
- Лысенко – 43 490 носителей;
- Петренко – 42 226 украинцев;
- Савчук – 34 708 граждан;
- Ткач – 25 628 носителей;
- Кравец – 25 187 представителей;
- Данилюк – 17 194 носителя.
Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific
На днях наша редакция уже рассказывала, что означают фамилии прилагательного происхождения, оканчивающиеся на -ый и -ский.