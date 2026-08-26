Отдельную и чрезвычайно колоритную группу составляют фамилии прилагательного происхождения. В отличие от привычных существительных форм, они отвечают на вопросы "какой?" или "чей?", изменяются по родам и склоняются точно так же, как прилагательные в нашем языке, пишет 24 Канал.

Фамилии, что описывают характер и внешность

Самые древние прилагательные фамилии возникали как меткие прозвища, которыми община награждала человека за его выразительные черты.

Цвет волос, глаз или кожи: Белый, Черный, Рыжий, Седой, Рыжеватый, Чернявый.

Белый, Черный, Рыжий, Седой, Рыжеватый, Чернявый. Внешние особенности и телосложение: Головастый , Длинный, Низкий, Худой, Толстый, Красный.

Головастый , Длинный, Низкий, Худой, Толстый, Красный. Темперамент и характер: Тихий, Мудрый, Молчаливый, Кроткий, Святой, Дикий, Гордый, Смелый.

Географические и сословные фамилии, имеющие окончания -ский, -цкий, -зький

Эта группа родовых имен возникла от названий местностей, водоемов или родных поместий. Сначала такие окончания были признаком дворянских родов, указывавшим на их владения, но впоследствии суффиксы стали широко использоваться для обозначения места происхождения человека.

По топонимам и регионам: Подольский, Волынский, Галицкий, Уманский, Полтавский, Завадский.

Подольский, Волынский, Галицкий, Уманский, Полтавский, Завадский. По природным ориентирам: Береговский, Озерный, Луговой, Лесной, Задорожный, Нагорный.

Береговский, Озерный, Луговой, Лесной, Задорожный, Нагорный. По профессии и роду деятельности: Ковальский, Кравецкий, Гончарский, Рекитский.

Присвоенные фамилии, имеющие окончания -ов, -ин, -ишин

Эти фамилии являются классическими присвоительными прилагательными, которые указывали на отца, мать или ремесло главы семьи.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

От имени или профессии отца: Иванов, Федоров, Петров, Ковалев, Шевченко, Попов.

Иванов, Федоров, Петров, Ковалев, Шевченко, Попов. Матроними (от имени матери): Марусин, Надиин, Галин, Катеринич.

(от имени матери): Марусин, Надиин, Галин, Катеринич. Суффиксы -ишин (сын или семья уважаемой женщины или ремесленника): Иванишин, Гринишин, Василишин, Ковалишин, Кравчишин.

Украинские фамилии – история / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала об украинских фамилиях, которые в древности служили оберегами.