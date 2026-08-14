Чтобы уберечь ребенка от сглаза, тяжелых болезней и злых духов, родители часто давали ему так называемые "защитные" прозвища. Со временем эти названия закрепились и превратились в официальные родовые фамилии, которые мы встречаем и сегодня. 24 Канал рассказывает о самых известных фамилиях-оберегах.

5 украинских фамилий, возникших как магическая защита

Волк (Волчук, Волченко). Хищники в представлении украинцев обладали мощной тотемной силой. Называя ребенка Волком, предки верили, что нечистая сила или болезнь испугается такого "зверя" и обойдет его стороной.

Железняк (Железный). Железо в народной традиции считалось самым сильным металлом против чар и колдовства. Эту фамилию давали с пожеланием иметь "железное" здоровье, крепкую волю и быть недосягаемым для вражеских замыслов.

Найда (Найденко). Это пример так называемого "обманного" оберега. Если в семье часто болели дети, малыша символически "теряли", а потом "находили" на пороге. Давая фамилию Найда, родители пытались запутать злые силы: мол, это чужой, найденный ребенок, и забирать его нет смысла.



Какие существовали защитные украинские фамилии / фото из инстаграма

Дидок (Дидух, Диденко). Фамилия связана с древним культом предков. В славянской традиции "дед" – это не просто возраст, но и дух-защитник рода или Домовой. Называя ребенка так, родители отдавали его под непосредственную опеку и защиту всех предыдущих поколений семьи.

Заяц (Зайченко). В отличие от хищников, прозвища, связанные с мелкими животными, служили оберегом от человеческой зависти. Считалось, что такая фамилия наделяет человека особой чуткостью, которая помогает вовремя спастись от любой беды.

Кстати, в родовых традициях украинцев существовало немало других способов привлечь удачу – ранее мы писали о том, какие украинские фамилии давали только самым красивым людям.