Эти фамилии могли образовываться от слов, означавших красоту, нежность или миловидность. LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые принадлежали красивым мужчинам и женщинам.

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Подборка фамилий, которые давали самым красивым украинцам

В древности фамилии часто образовывали, учитывая особенности внешности человека. Так, определенные родовые имена не только передавали впечатление о человеке, но и становились причиной для уважения и восхищения. Преимущественно такие особые фамилии принадлежали привлекательным украинцам, которые имели приятные черты лица и любили ухаживать за собой. Нередко владельцы этих родовых имен становились украшением целой общины. К фамилиям, которые давали только самым красивым людям, относятся:

Статный – им может похвастаться 31 человек.

Миленко – в Украине известно о 355 носителях этой фамилии.

Бравый – считается редкой фамилией, ведь известно о 8 его владельцах.

Беленький – пока известно о 1117 носителях этого родового имени.

Миловидов – 26 украинцев имеют эту фамилию.

Солнечный – эту редкую фамилию имеет 2 человека.

Хороший – не является очень распространенной фамилией, потому что известно о 134 его носителях.

Красюк – 3407 представителей этого родового имени живут в Украине.

Чернявый – известно об 11 владельцах этой фамилии.

Гарнюк – им могут похвастаться 148 человек.

Красеньков – его владельцами являются 4 украинца.

Мила – 173 человека, которые имеют эту фамилию, сейчас проживают в Украине.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие фамилии указывают на сверхъестественные способности

В древности некоторых называли посредниками между мирами мертвых и живых. Люди с фамилиями Шаман и Шаманенко могли лечить, используя лишь особые слова и травы, и разговаривать с духами, чем поражали других.

Кроме этого, существуют родовые имена, связанные с магией Луны. Для предков спутник Земли символизировал нечто таинственное и непознанное. Именно поэтому возникали родовые имена Луна, Миськив и Мисюра, которые сейчас имеют более 4000 украинцев.