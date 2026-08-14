Щоб уберегти дитину від наврочення, важких недуг та злих духів, батьки часто давали їй так звані "охоронні" прізвиська. Згодом ці назви закріпилися й перетворилися на офіційні родові прізвища, які ми зустрічаємо й сьогодні. 24 Канал розповідає про найвідоміші прізвища-обереги.

5 українських прізвищ, що виникли як магічний захист

  • Вовк (Вовчук, Вовченко). Хижаки в уявленні давніх українців володіли потужною тотемною силою. Називаючи дитину Вовком, пращури вірили, що нечиста сила або хвороба злякається такого "звіра" й омине його боком.

  • Залізняк (Залізний). Залізо в народній традиції вважалося найсильнішим металом проти чарів та відьомства. Це прізвище давали з побажанням мати "залізне" здоров'я, міцну волю та бути недосяжним для ворожих задумів.

  • Найда (Найденко). Це приклад так званого "обманного" оберега. Якщо в сім'ї часто хворіли діти, малюка символічно "губили", а потім "знаходили" на порозі. Даючи прізвище Найда, батьки намагалися заплутати злі сили: мовляв, це чужа, знайдена дитина, і забирати її немає сенсу.


Які існували захисні українські прізвища / фото з інстаграму

  • Дідок (Дідух, Діденко). Прізвище пов'язане з давнім культом предків. У слов'янській традиції "дід" – це не просто вік, а й дух-захисник роду або Домовий. Називаючи дитину так, батьки віддавали її під безпосередню опіку та захист усіх попередніх поколінь сім'ї.

  • Заєць (Зайченко). На відміну від хижаків, прізвиська від дрібних тварин слугували оберегом від людської заздрості. Вважалося, що таке прізвище наділяє людину особливою чутливістю, яка допомагає вчасно втекти від будь-якої біди.

До речі, у родових традиціях українців існувало чимало інших способів залучити удачу – раніше ми писали про те, які українські прізвища давали лише найкрасивішим людям.