Звучать по-європейськи, але мають українське коріння: 5 стильних рідкісних імен для дівчаток

У сучасному світі батьки дедалі частіше шукають для малюків імена, які звучатимуть актуально, стильно та легко вимовлятимуться в будь-якому куточку світу. Водночас у дорослих зростає бажання зберегти зв'язок із рідною культурою.

Насправді шукати натхнення за кордоном необов'язково, адже наша автентична спадщина багата на лаконічні та мелодійні імена. 24 Канал зібрав рідкісні варіанти для дівчаток. Ці імена мають суто українське коріння, але звучать неймовірно шляхетно та по-європейськи.

Міра (Мирослава)

Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.

Зоряна

Ім'я має слов'янське походження та трактується як "зірка". Зоряни асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві. Зоряни легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Рута

Це колоритне ім'я, яке походить від назви однойменної запашної квітки, що росте в гірських районах. Власниці цього імені – яскраві, харизматичні та дуже волелюбні особистості. Вони не люблять шаблонів і рамок, часто обирають творчі професії та мають нестандартне мислення. Водночас такі жінки неймовірно теплі й щирі з тими, кого впускають у своє близьке коло.

Оріана

Ім'я Оріана має коріння у давній українській міфології. До речі, так раніше називалася країна орачів. Тому не дивно, що це ім'я трактується як "оріянська жінка". Дівчата, яким батьки дадуть таке ім'я, точно привертатимуть до себе увагу та виділятимуться серед друзів.

Сніжана

Це ім'я має слов'янське походження та означає "сніжна" або "білява". Такі жінки уникають конфліктів та намагаються розв'язати будь-які проблеми мирним шляхом. Власниці цього імені відзначаються доброзичливістю, привітністю та товариськістю. Сніжани – ніжні та тендітні дівчата, тому мають багато прихильників.

Рідкісні імена для дітей / Фото Magnific

Днями ми розповідали про чоловічі імена з сильним значенням, якими варто назвати сина у 2026 році.