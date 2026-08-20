Якщо ви шукаєте ім'я, яке надихатиме та стане надійним оберегом для сина, то зверніть увагу на нашу добірку варіантів із глибоким і сильним значенням.

Ярослав

Перша частина імені "яр" безпосередньо пов'язана з Ярилом – давнім богом весняного сонця, родючості та нестримної життєвої енергії. У давнину це слово також означало "сильний" або "палкий". Друга частина "слав" традиційно вказує на славу. Тобто ім'я Ярослав можна трактувати як "той, хто має яру славу". Власники цього імені відзначаються прагненням до слави й умінням залишатися справедливим у будь-якій ситуації.

Мирослав

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, що славить світ" або "миролюбний". Ці чоловіки цінують спокій і злагоду в родині. Мирослави прагнуть досягти гармонії у стосунках та завжди шукають шляхи до примирення. Люди з цим іменем несуть у собі енергію миру, яка дарує щасливе і збалансоване життя.

Богдан

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "дарований Богом". Богдани мають стійкий характер, тому цілеспрямовано втілюють свої мрії у життя. Такі чоловіки схильні відстоювати свою думку та боротися за справедливість. Представники цього імені мають лідерські якості, які можуть легко допомогти реалізуватися в житті.

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Святослав

Ім'я Святослав утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Святослави дуже комунікабельні, тому мають велике коло спілкування та вміють домовлятися. Власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Добромир

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "той, хто приносить добро і мир". Воно випромінює доброту й тепло. Представники цього імені зазвичай мають добре серце та прагнуть справедливості. Добромири роблять усе можливе, щоб створити світ, де панують довіра та любов.

Чоловічі імена з сильним значенням / Фото Magnific

Крім класичних сильних варіантів, популярними також стають самобутні старовинні імена, які повертаються в моду та звучать неймовірно сучасно.