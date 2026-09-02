Коли святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці у 2026 році: відома точна дата свята

Віряни з нетерпінням чекають на Різдво Пресвятої Богородиці, або Другу Пречисту. Це одне з найважливіших і найсвітліших свят у християнському календарі, яке відкриває новий церковний рік.

В українській традиції цей день здавна пов'язували з особливою шаною до материнства, вдячністю за щедрий урожай та завершенням літніх польових робіт. Коли саме віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці – розповідає 24 Канал.

Друга Пречиста 2026: дата свята

Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дата свята змістилася на 13 днів раніше. Тепер українці відзначають Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня (за старим стилем його святкували 21 вересня). Що цікаво, це свято належить до дванадесятих – дванадцяти найбільших урочистостей після Великодня.

Історія Різдва Пресвятої Богородиці

За церковними переказами, Діва Марія народилася в праведної літньої пари з Назарета – Йоакима та Анни, які довгі роки залишалися бездітними та терпіли через це суспільний осуд. Однак подружжя не втрачало надії, постійно молилося про дитину, і врешті-решт ангел сповістив їх про народження дівчинки, яка принесе спасіння всьому людству.

Різдво Пресвятої Богородиці 2026 – дата свята / Колаж 24 Каналу

Традиції Різдва Пресвятої Богородиці в Україні

У народі це свято традиційно називають Другою Пречистою. У цей день віряни відвідують святкові богослужіння, моляться за здоров'я дітей, мир у родині та зцілення від недуг.

Оскільки до початку вересня українці завершували збір зернових, свято також символізувало родинне свято врожаю, коли господині пекли свіжий хліб і частували рідних та нужденних.

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