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Михайлове чудо 2026: історія свята

Історія свята сягає IV століття та пов'язана з містом Колоси, що розташовувалося в історичній області Фригія на території сучасної Туреччини. За церковними переказами, місцевий житель збудував там храм на честь архангела Михаїла після того, як цілюща вода з тутешнього джерела зцілила його німу доньку. Понад шістдесят років у цій святині ревно служив благочестивий паламар Архип, чиї проповіді навертали до християнства сотні язичників.

Обурені ідолопоклонники задумали зруйнувати святе місце разом із непохитним служителем. Вони поєднали річища двох бурхливих гірських річок і спрямували шалений водний потік просто на храм. Бачачи смертельну небезпеку, Архип упав на коліна й почав палко молитися до Архістратига Михаїла про порятунок. Тієї ж миті з небес зійшов сам архангел, ударив своїм жезлом по скелі та відкрив велетенську ущелину, куди пішла вся вода. Нападники з жахом розбіглися, споруда вціліла, а саме місто згодом отримало назву Хони, що буквально означає "отвір".

Михайлове чудо 2026 – коли святкують / Колаж 24 Каналу

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Звичаї свята Михайлового чуда

В українській традиції Михайлове чудо вважають особливим днем злагоди, милосердя та прощення давніх образ. Цього дня віряни вирушають до храмів, де звертаються до архістратига з молитвами про духовний захист, зцілення від недуг і збереження від усякого лиха.

Водночас у народі вірять, що 6 вересня не можна сваритися, лихословити та важко працювати. Будь-яку роботу краще відкласти на інший день заради душевного спокою й допомоги ближнім.

Днями ми вже публікували календар церковних свят на вересень 2026 року.