8 вересня – яке церковне свято: що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

8 вересня в Україні віряни вшановують Різдво Пресвятої Богородиці. Християни згадують історію народження Діви Марії, Божої Матері.

У цей день наші предки зривали горобину та ставили її в будинку, бо вірили, що вона оберігає оселю від біди. Про Дні ангела й інші свята 8 вересня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята

Святі Йоаким та Анна жили в Назареті й понад усе прагнули пізнати радість батьківства. Попри довгі роки щасливого шлюбу, дитячого сміху в їхній оселі так і не лунало. Бездітність глибоко ранила серця подружжя, однак вони не втрачали надії та щодня молили Бога про благословення нащадком. Одного дня Йоаким пішов до Єрусалимського храму, аби принести традиційну жертву. Втім, священнослужитель зневажливо відкинув його дари через відсутність дітей у родині. Анна зустріла засмученого чоловіка вдома і впала навколішки, просячи Всевишнього про милосердя. Вже зовсім скоро Небеса відгукнулися на щирі благання праведників і до них зійшов Архангел Гавриїл. Він приніс подружжю радісну звістку: у пари народиться донька Марія, яка подарує світові Спасителя.

Що не можна робити

Не слід шити, в'язати або вишивати.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується важко працювати на Різдво Пресвятої Богородиці.

Хто святкує День ангела 8 вересня

За новоюліанським календарем, 8 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Георгій, Єгор, Іван, Марія та Ян.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 8 вересня відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Його встановили у 1958 році під час Четвертого зібрання Міжнародної організації журналістів. Дату цього свята обрали не просто так – саме 8 вересня 1942 року нацисти стратили чеського журналіста Юліуса Фучика. У неволі письменник написав свою найвідомішу книгу "Репортаж, писаний у зашморгу", за яку посмертно здобув Міжнародну премію миру.

Також сьогодні святкують Міжнародний день грамотності, День вибачень і Всесвітній день фізіотерапії.