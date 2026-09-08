В этот день наши предки срывали рябину и ставили ее в доме, так как верили, что она оберегает жилище от бед. О днях ангела и других праздниках 8 сентября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Святые Иоаким и Анна жили в Назарете и больше всего на свете стремились познать радость отцовства. Несмотря на долгие годы счастливого брака, детский смех в их доме так и не раздался. Бездетность глубоко ранила сердца супругов, однако они не теряли надежды и ежедневно молили Бога о благословении потомком. Однажды Иоаким пошел в Иерусалимский храм, чтобы принести традиционную жертву. Однако священнослужитель пренебрежительно отверг его дары из-за отсутствия детей в семье. Анна встретила опечаленного мужа дома и пала на колени, прося Всевышнего о милосердии. Уже совсем скоро Небеса откликнулись на искренние мольбы праведников, и к ним спустился Архангел Гавриил. Он принес супругам радостную весть: у пары родится дочь Мария, которая подарит миру Спасителя.

Что нельзя делать

Не следует шить, вязать или вышивать.

Нельзя ругаться и вступать в конфликты.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется тяжело работать в Рождество Пресвятой Богородицы.

Кто отмечает День ангела 8 сентября

По новоюлианскому календарю 8 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Георгий, Егор, Иван, Мария и Ян.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Он был учрежден в 1958 году во время Четвертого собрания Международной организации журналистов. Дата этого праздника была выбрана не просто так – именно 8 сентября 1942 года нацисты казнили чешского журналиста Юлиуса Фучика. В плену писатель написал свою самую известную книгу "Репортаж, написанный на виселице", за которую посмертно получил Международную премию мира.

Также сегодня отмечают Международный день грамотности, День извинений и Всемирный день физиотерапии.