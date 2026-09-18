Слово "злыдни" известно каждому, но мало кто догадывается, кого так называли украинцы

Мы и сегодня хорошо понимаем, что значит "жить в злыднях". Но когда-то под этим словом могли представлять себе не только бедность, но и вполне конкретных маленьких существ, которые поселялись в доме и приводили хозяйство в упадок.

Оказывается, слово "злыдни" имеет давнюю историю. Согласно данным Этимологического словаря украинского языка, это слово связывают со словосочетанием "злой день". В украинском языке "злчдни" закрепились в значении бедности, нищеты, тяжелых материальных обстоятельств.

Однако в народных представлениях это слово имело еще одно значение. В украинской демонологии "злыдни" – это демоны, которые могли овладеть человеком без видимой причины, разрушить его хозяйство, а затем перейти к кому-то другому. То есть выражение "пришли злыдни" когда-то могло звучать гораздо буквальнее, чем нам кажется сегодня.



Кто такие злыдни в украинской демонологии / Magnific

Маленькие, голодные и очень нежелательные

В украинских фольклорных представлениях злыдней описывали как маленьких, постоянно голодных человечков. Их могли представлять старыми и изможденными, а в доме они чаще всего прятались в печи, хотя могли находиться и в других местах. В одном из фольклорных описаний злыдни также сидят на плечах человека и покидают его лишь после смерти.

Их главное свойство соответствовало самому значению слова: они приносили убытки. Наши предки считали, что человек может работать, стараться, вести хозяйство, но деньги и достаток все равно как будто выскальзывают из рук. И все это из-за этих злых духов.



Что делали злыдни в украинском доме / Magnific

Причем, согласно описанию в "Энциклопедии современной Украины", злыдни могли овладеть человеком без всякого повода. Причиной их появления могло стать даже неосторожно сказанное слово. После того как они полностью разрушали хозяйство, злыдни переходили к другому человеку.

Как боролись со злыднями в давности

В давние времена злыдней не только боялись, но и пытались перехитрить. Согласно одному из таких сюжетов, мужчина знал, что в его доме поселились злыдни, поэтому решил их выманить. Он принес бочку и предложил перебраться туда, так как под печью якобы было тесно. Когда злыдни залезли внутрь, мужчина закрыл бочку, вывез ее в поле и оставил там. После этого, согласно сюжету рассказа, его хозяйство начало налаживаться.

Пословицы, связанные со злыднями

Образ злыдней настолько прочно закрепился в фольклоре, что нашел отражение и в народных пословицах. Одна из них звучит так: "Просились злыдни на три дня, да и прогнать их нельзя".

В этом высказывании хорошо видно отношение к злыдням как к нежелательным гостям: они могут прийти якобы ненадолго, но избавиться от них оказывается очень сложно. Другая пословица – "Богатство – временное, а злыдни – пожизненные" – подчеркивает противопоставление достатка и нужды.

Что интересно, злыдни не являются исключительно украинским духом. В украинской традиции этот образ хорошо зафиксирован, но родственные представления известны также в белорусском фольклоре. В то же время в украинской демонологии злыдни имеют вполне выразительный образ: это вредоносные существа, которые могут быть одержимы человеком, разрушить его хозяйство и оставить после себя одну лишь нужду.

Также в украинской демонологии существовали так называемые "потерчата". Вам будет интересно узнать, кто они такие и как их представляли себе люди в давние времена.