С именинником Натальи: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

26 августа в календаре есть особый день для всех Наталь – день ангела. Поэтому сегодня можно официально отложить все серьезные дела хотя бы на несколько минут и вспомнить тех, чье имя связано с этим праздником. Ведь иногда для хорошего дня достаточно одного теплого сообщения.

А дальше – все по классике: пожелать Наталье того, чего не купишь в магазине, – душевного спокойствия, любви без лишних драм, людей без скрытых мотивов и побольше приятных сюрпризов. Ну и, конечно, чтобы поводов для празднования было значительно больше, чем поводов открывать календарь и проверять, какой сегодня день. Хотя, зачем придумывать поздравления, если 24 Канал сделал все за вас и собрал подборку поздравлений с Днем ангела Натальи.

Поздравления с Днем ангела Натальи своими словами

Наталья, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от бед и придает сил в каждый новый день. Тепла, любви и улыбок тебе!

Дорогая Наталья, с праздником! Пусть твоя душа всегда будет светлой, а сердце – полным покоя и радости. Желаю здоровья, гармонии и исполнения мечтаний.

С Днем ангела, Наталья! Пусть в твоем доме всегда царит уют и тепло, а рядом будут только родные и искренние люди. Мира тебе и добра!

Наталья, поздравляю с именинами! Пусть ангел оберегает тебя от невзгод, а судьба дарит только приятные сюрпризы. Будь счастлива!

С праздником, Наталья! Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом близких, а на душе всегда было легко и светло. С Днем ангела!

Поздравление с Днем ангела Натальи на украинском языке

***

Ім’я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім’я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

***

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

С Днем ангела Натальи картинки



Поздравления с Днем ангела Натальи в картинках / Коллаж 24 Канала



Картинки с Днем ангела Натальи на украинском языке / Коллаж 24 Канала



С Днем ангела Натальи на украинском языке / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Натальи 2026 / Коллаж 24 Канала



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