С именинником Натальи: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
26 августа в календаре есть особый день для всех Наталь – день ангела. Поэтому сегодня можно официально отложить все серьезные дела хотя бы на несколько минут и вспомнить тех, чье имя связано с этим праздником. Ведь иногда для хорошего дня достаточно одного теплого сообщения.
А дальше – все по классике: пожелать Наталье того, чего не купишь в магазине, – душевного спокойствия, любви без лишних драм, людей без скрытых мотивов и побольше приятных сюрпризов. Ну и, конечно, чтобы поводов для празднования было значительно больше, чем поводов открывать календарь и проверять, какой сегодня день. Хотя, зачем придумывать поздравления, если 24 Канал сделал все за вас и собрал подборку поздравлений с Днем ангела Натальи.
Поздравления с Днем ангела Натальи своими словами
- Наталья, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от бед и придает сил в каждый новый день. Тепла, любви и улыбок тебе!
- Дорогая Наталья, с праздником! Пусть твоя душа всегда будет светлой, а сердце – полным покоя и радости. Желаю здоровья, гармонии и исполнения мечтаний.
- С Днем ангела, Наталья! Пусть в твоем доме всегда царит уют и тепло, а рядом будут только родные и искренние люди. Мира тебе и добра!
- Наталья, поздравляю с именинами! Пусть ангел оберегает тебя от невзгод, а судьба дарит только приятные сюрпризы. Будь счастлива!
- С праздником, Наталья! Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом близких, а на душе всегда было легко и светло. С Днем ангела!
Поздравление с Днем ангела Натальи на украинском языке
***
Ім’я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім’я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела!
***
Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
С Днем ангела Натальи картинки
Поздравления с Днем ангела Натальи в картинках / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела Натальи 2026 / Коллаж 24 Канала
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