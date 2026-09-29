Свет сквозь восемь десятилетий скорби: как Украина чтит 85-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

29 сентября в Украине традиционно вспоминают одно из самых жестоких преступлений человечества. Речь идет о событиях, когда нацистский тоталитарный режим запустил "конвейер смерти" в урочище Бабий Яр.

Спустя 85 лет после тех ужасающих событий украинцы и международное сообщество склоняют головы перед жертвами геноцида, напоминая миру об опасности ненависти и забвения. Подробнее об этом рассказал Украинский институт национальной памяти.

День памяти жертв Бабьего Яра 2026

В конце сентября 1941 года, только за первые два дня массовых расправ, гитлеровцы казнили более 33 тысяч евреев – мирных жителей Киева, среди которых были пожилые люди, женщины и младенцы. В целом за годы немецкой оккупации Бабий Яр превратился в братскую могилу для более чем ста тысяч человек. В частности, для евреев, рома, пациентов психиатрической больницы, украинских подпольщиков, военнопленных и всех, кто сопротивлялся нацистской системе.

К 85-й годовщине трагедии на территории Национального историко-мемориального заповедника традиционно собираются представители различных религиозных конфессий, дипломаты, правительственные чиновники и неравнодушные граждане. Центральным событием станет совместное межрелигиозное молитвенное мероприятие, в ходе которого священнослужители будут молиться за души погибших.

Кроме того, в течение всего дня свои двери для посетителей откроет символическая синагога "Место для размышлений". Там каждый желающий сможет найти место для тихой молитвы и созерцания.

Трагедия в Бабьем Яру / Фото проекта "Бабий Яр: человек, власть, история"

У подножия киевских мемориалов, в частности "Меноры" и памятника расстрелянным детям, люди оставляют живые цветы, лампадки и камешки в соответствии с еврейской традицией памяти. Важно также упомянуть о просветительской работе, которую в этот день проводят институты памяти, музеи и исследователи. В частности, они представляют архивные документы, переиздания воспоминаний очевидцев и образовательные проекты, призванные донести правду до молодого поколения.

Сегодня эти траурные даты приобретают еще более глубокий смысл для каждого украинца. Переживая новую жестокую войну на своей земле, общество остро ощущает цену человеческой жизни и важность сохранения исторической правды.

Массовые захоронения в Буче, Изюме, Мариуполе, Ирпене, Бородянке, Херсоне и других городах стали новыми незаживающими ранами на карте страны, напомнив миру, что безнаказанное абсолютное зло всегда возвращается. Сохранение памяти о невинных жертвах прошлого и настоящего остается единственным ориентиром в борьбе за человечность и справедливость.

Кстати, наша редакция уже публиковала материал о других траурных датах 2026 года в Украине.