Днем как все, а ночью – страшная сила: кого украинцы называли двоедушником

В украинской культуре сохранилось немало жутких историй о людях, в которых якобы жили не одна, а две души. Одну считали человеческой, а вторую – демонической, и именно с ней связывали необычные способности и опасность после смерти.

Таких людей называли двоедушниками. Его образ особенно хорошо зафиксирован в фольклоре Закарпатья. Исследовательница Оксана Тиховская рассматривает его на основе записей Федора Потушняка и других собирателей народных верований. К двудушникам относили, в частности, ведьм, босоркунов, оборотней, ветряников и других мифологических персонажей.

Что делала вторая душа двудушника

Наши предки верили, что вторая душа двоедушника могла действовать отдельно от тела. Согласно одному из типов двудушников, человек спал, в то время как его демоническая душа якобы выходила наружу и могла принимать иную форму. Именно так в народном воображении объясняли появление оборотней.

Но не всех двудушников представляли одинаково. Исследовательница выделяет также тех, у кого две души постоянно оставались в теле. К такому типу относились, в частности, ветряник, шаркань и "тот, кто повелевает змеями". Последнему приписывали власть над змеями, а ветрянику – связь с погодными явлениями.



Кого называли двудушником в древности / Magnific

Почему двоедушника боялись после смерти

Самая жуткая часть верований касалась смерти. Согласно закарпатским народным представлениям, после смерти двудушника его человеческая душа могла уйти в загробный мир, тогда как демоническая оставалась и превращалась в упыря.

Именно поэтому упыря в фольклоре Закарпатья исследователи рассматривают как посмертное продолжение демонической души двудушника. Также упырю приписывали способность причинять вред людям и скоту; в отдельных преданиях лесной упырь пил кровь живых, а водяной мог пытаться утопить человека.

Как от него защищались

В народных преданиях существовали и способы противодействия такой нечистой силе. Один из зафиксированных в Закарпатье сюжетов рассказывает о маке и чесноке: рассыпанный мак должен был задержать двудушника, поскольку тот должен был собирать зерна, а чеснок считался оберегом от нечистой силы.

Но самыми важными считались не только обереги, но и погребальные обряды. Согласно народным представлениям, правильные похороны должны были не допустить превращения умершего двудушника в упыря.

До нас дошло еще одно довольно жуткое поверье: заснувшего двудушника, якобы, можно было разбудить, лишь развернув его тело на 180 градусов. Считалось, что после этого человек будет болеть не менее двух недель.

К демоническим существам также относились повитрули, обладавшие крыльями и магическими способностями.