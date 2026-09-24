15 самых загадочных фамилий в Украине, происхождение которых до сих пор не могут разгадать ученые
Как правило, происхождение украинских фамилий довольно легко объяснить. Ведь они чаще всего указывают на профессию предков, их характер или место жительства.
Однако среди нас есть люди с такими родовыми именами, историю которых лингвисты до сих пор не могут выяснить. В книге "Современные украинские фамилии" исследователь Юлиан Редько собрал примеры родовых имен, происхождение которых остается загадкой.
Украинские фамилии с загадочным происхождением
Интересную группу составляют фамилии с окончанием -ахно, которые появились более тысячи лет назад. Они почти одинаковы по звучанию и отличаются лишь первой буквой, однако распространились совершенно по-разному. Самым известным среди них является фамилия Сахно – ее носят почти 7500 украинцев. Далее по численности идут Махно (более 2000 человек) и Дахно (1500 человек). А вот вариант Кахно встречается значительно реже – таких людей в Украине всего 160.
Еще меньше ученые знают о фамилиях с окончанием -вер, ведь они почти исчезли. Чаще всего среди них можно встретить родовое имя Хавер, которое носят 328 человек, или Ивер – его носят почти 150 граждан. В то же время фамилия Тавер принадлежит лишь 19 украинцам. А настоящей редкостью стали родовые имена Отвер и Авер, ведь специалисты насчитали лишь по одному носителю каждого из них на всю страну.
Так же неизвестно, как именно образовались фамилии с окончанием -ман, хотя их обладатели живут в разных уголках Украины. Больше всего среди них людей с родовым именем Бацман – их почти 550. Значительно реже встречаются Варман и Сурман. В частности, у первого – 67 носителей, а у второго – 63. Завершают список очень редкие родовые имена Бикман, Котьман и Отман, каждое из которых насчитывает от 13 до 16 человек по всей стране.
А знали ли вы, что в Украине можно встретить фамилии турецкого происхождения?