Грех ли стирать в стиральной машине в праздник: священник ПЦУ дал четкий и неожиданный ответ

Многие верующие убеждены, что любая домашняя работа во время больших церковных праздников считается тяжким грехом. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк развеял одно из самых распространенных заблуждений, касающихся бытовой техники.

В своем тиктоке он объяснил, как Церковь на самом деле относится к стирке в торжественные дни. Подробнее – в материале 24 Канала.

Можно ли стирать вещи в день большого праздника

По словам отца Алексея, стирка одежды в стиральной машине не запрещена даже в дни двенадцати великих праздников. Он подчеркнул, что физически человек в этот момент не работает, ведь весь процесс выполняет бытовой прибор.

Настоящим нарушением праздника священнослужитель считает изнурительный ручной труд вместо духовного сосредоточения – например, когда человек берет стиральную доску, намыливает вещи руками или рубит дрова вместо посещения богослужения. В то же время запустить стиральную машину или посудомоечную машину не является грехом, ведь технологии созданы для того, чтобы облегчать повседневную жизнь.

Священник ПЦУ призвал христиан не путать религиозные заповеди с суеверием и в первую очередь заботиться о внутренней чистоте. По его мнению, гораздо страшнее грехом в любой день являются ругань, сплетни, зависть, ссоры с родными или злоба на ближних. Суть праздничного дня заключается в искренней молитве, добрых поступках, милосердии и душевном покое, а чистая одежда в барабане стиральной машинки этому нисколько не помешает.

На днях наша редакция рассказывала, можно ли работать в воскресенье.