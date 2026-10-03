Действительно ли христианам нельзя есть с ножа: ответ священника ПЦУ

Старинная приметка строго запрещает пробовать еду прямо с ножа. Мол, тогда вы станете злыми и привлечете конфликты в свою жизнь.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке расставил все точки над "и" по этому вопросу.

Можно ли есть с ножа

Народные приметы веками пугали детей и взрослых. В частности, многие люди верили, что, отведав что-то с ножа, возникает высокий риск стать злым и резким на язык. Многие до сих пор воспринимают это предостережение как нерушимое правило и опасаются даже случайно коснуться губами лезвия. Однако священник Алексей Филюк призвал верующих мыслить критически и отказаться от суеверий.

Отец ПЦУ процитировал известные слова апостола Павла о том, что человеку дозволено все, однако далеко не все приносит пользу. Если человек с рождения обладает острым языком, то никакая примета этого не изменит. Подобные мифы не имеют ничего общего с истинной христианской верой или влиянием на судьбу.

На самом деле запрет имеет исключительно бытовые корни. Использование ножа вместо вилки или ложки грозит элементарной травмой, ведь острым металлическим лезвием можно легко порезать язык или щеку.

Именно поэтому Алексей Филюк советует выбирать безопасные столовые приборы и не искать мистику там, где речь идет об обычной осторожности. По словам священника, человек даже может есть руками, если это доставляет ему радость и комфорт, ведь главное – беречь здоровье и не отравлять сердце выдуманными страхами.

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