Грех ли держать дома предметы, приносящие удачу и счастье: точный ответ священника ПЦУ

Многие люди привыкли держать в своих домах различные амулеты, подковы над дверью или другие магические безделушки, надеясь привлечь благополучие и отвратить беду. Однако священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк подчеркивает, что такие привычки совершенно несовместимы с подлинной христианской жизнью.

В своем фейсбуке он призвал верующих избавиться от языческих атрибутов. Ведь единственным надежным убежищем для человека может быть только Бог.

Можно ли христианам хранить дома предметы, приносящие удачу

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, наличие в доме подков или любых подобных атрибутов свидетельствует о глубоком кризисе доверия к Всевышнему. Христианин не может одновременно искать спасения у Творца и полагаться на материальные суеверные предметы. Алексей Филюк процитировал библейскую истину: "Если Господь не охраняет дом, то напрасно трудится страж".

Когда человек вешает в комнате икону, а рядом прикрепляет оберег на удачу, он противоречит сам себе и разрушает собственный духовный фундамент. Из-за недостатка искренней веры человек теряет небесную защиту именно тогда, когда приходят тяжелые жизненные испытания.

Отец Алексей напомнил слова апостола Павла о невозможности совмещать Господнюю трапезу с демонической. Служить одновременно Богу и темным силам не удастся никому, поэтому каждый должен сделать окончательный и осознанный выбор.

Если человек искренне стремится быть со Христом, ему следует решительно собрать все псевдообереги, сжечь их и навсегда вычеркнуть магию из своей жизни. Самым прочным щитом от любого зла всегда была и остается искренняя молитва и доверие к Божьей воле.

Ранее Алексей Филюк уже рассказывал, можно ли христианам курить.