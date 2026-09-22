Действительно ли христианам нельзя пить вино: объяснение священника ПЦУ

Вопрос употребления алкогольных напитков часто вызывает жаркие споры среди христиан. Ведь тонкая грань между праздничным угощением и пагубной зависимостью нередко становится причиной "духовного падения" человека.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем фейсбуке разъяснил все тонкости этой сложной темы и объяснил библейское отношение к вину. Он подчеркнул, что Священное Писание требует от верующих прежде всего непоколебимой умеренности, трезвости ума и сознательной заботы о собственном самочувствии.

Можно ли верующим пить вино

Оценивая допустимость спиртных напитков, священник ПЦУ Алексей Филюк сослался на наставление апостола Павла: "Человеку дозволено все, однако далеко не каждый поступок приносит ему истинную пользу". Если христианин испытывает недостаток внутреннего самоконтроля, не знает меры или имеет проблемы со здоровьем, ему вообще следует полностью отказаться от выпивки.

Безрассудное увлечение алкоголем неизбежно приведет к жизненной трагедии, разрушению семьи и душевному опустошению. Слово Божие четко предупреждает о тяжелых последствиях такого выбора, напоминая, что люди, которыми овладела эта губительная страсть, не смогут унаследовать Царство Божие.

В то же время отец Алексей подчеркнул, что сам факт употребления спиртного во время застолья не означает автоматического совершения греха. Если человек способен выпить, скажем, пятьдесят граммов, не продолжая дальше, греха в этом нет. Однако ни одна вредная привычка не должна властвовать над душой и диктовать свою волю. Священное Писание призывает каждого верующего хранить чистоту сердца, держать под контролем страсти и избегать духовного рабства.

Алексей Филюк советует внимательно изучать библейские тексты и проявлять мудрость в повседневных решениях. Христианин должен служить Господу и не должен подчинять свою жизнь власти рюмки. Истинная сила веры заключается в способности вовремя остановиться, сохранять ясный Ум и ставить духовное спасение выше любых временных удовольствий.

На днях Алексей Филюк рассказывал, можно ли христианам держать дома предметы, приносящие удачу.