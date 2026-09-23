Как назвать мальчика, родившегося в октябре: 5 сильных мужских имен

Осень дарит миру мудрых и целеустремленных мальчиков. Выбирая имя для малыша, родители часто обращаются к церковной традиции, ведь покровительство небесного покровителя считается надежным оберегом на всю жизнь.

После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь даты именинов сдвинулись на 13 дней назад. 24 Канал подготовил подборку мужских имен, которыми стоит назвать мальчиков, которые родятся уже в октябре этого года.

Роман

1 октября отмечается день памяти преподобного Романа Солодкопевца, который совпадает со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Это древнее имя латинского происхождения переводится как "римлянин" или "крепкий". Его обладатели обычно отличаются любознательностью, общительностью, тонким чувством юмора и неиссякаемой внутренней энергией. Благодаря этому Романы легко добиваются успехов в творческих профессиях.

Денис

3 октября почитают память святого Дионисия Ареопагита. Это древнегреческое имя связывают с богом растительности и виноделия. Денисы растут активными, оптимистичными и находчивыми детьми. Они быстро находят общий язык со сверстниками, обладают хорошей интуицией и смело воплощают в жизнь нестандартные идеи.

Иаков

9 октября отмечается день апостола Иакова Алфеева. Это величественное библейское имя древнееврейского происхождения несет в себе глубокую мудрость, настойчивость и надежность. Мальчики по имени Иаков с ранних лет проявляют рассудительность, уважение к семейным ценностям и редкую трудолюбивость. Такие мужчины всегда держат слово и становятся опорой для близких людей.

Назар

14 октября свой день ангела отмечают Назарии. Это имя имеет древнееврейские корни и означает "посвященный Богу". Назары обычно вырастают спокойными, терпеливыми и самостоятельными детьми, которые любят логические задачи и книги. Во взрослом возрасте носители этого имени достигают значительных высот благодаря своей искренности.

Дмитрий

26 октября поминают великомученика Димитрия Солунского. Происхождение этого греческого имени связано с богиней плодородия и означает "земледелец". Такие мужчины отличаются решительным характером, бескомпромиссной отвагой и умением вести за собой других. Это прирожденные лидеры, которые всегда защищают слабых и умеют преодолевать жизненные препятствия.

Имена для мальчиков в октябре 2026 года / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о самых популярных мужских именах в Украине за первое полугодие 2026 года.