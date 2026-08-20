Не выбрасывали и не оставляли где попало: что украинцы делали со срезанными волосами

Срезанные волосы и ногти украинцы когда-то не считали обычным мусором. Их старались не оставлять где попало, так как верили, что это может принести вред.

В традиционной украинской культуре волосы имели особое значение. Считалось, что они сохраняют связь с человеком даже после того, как их срезали. Поэтому к ним относились с осторожностью. Подобные правила существовали и в отношении ногтей, хотя конкретных обычаев обращения с ними зафиксировано меньше.

Куда украинцы прятали отрезанные волосы

Единого способа избавиться от волос не существовало. В разных регионах Украины их сжигали, закапывали, прятали в доме или пускали по воде. Волосы могли бросить в воду, чтобы они уплыли по течению. Такой обычай этнографы фиксировали, в частности, в Киевской области, на Волыни, в Полесье и на Подолье. На Черниговском Полесье их могли закапывать под деревом. В других местностях срезанные волосы прятали непосредственно в доме. Их могли засунуть в печь, дверной косяк, балку или под крышу.



Почему украинцы не выбрасывали волосы просто так / Freepik

Особое отношение к волосам объясняли народными поверьями. Люди опасались, что их может найти кто-то посторонний и использовать для колдовства или сглаза. Поэтому оставлять волосы там, где их мог подобрать кто угодно, считалось опасным.

Были и другие объяснения. Например, существовало поверье, что если птицы возьмут волосы для гнезда, у человека может болеть голова. Уверены, что о чем-то подобном вам рассказывали родители в детстве. В то же время в других местностях, наоборот, волосы могли сжигать. То есть даже в отношении огня не было единого правила: традиции различались в зависимости от местности.



Украинцы в древности не выбрасывали волосы на улицу / Freepik

Отдельным обрядом была первая стрижка ребенка. Обычно ее проводили примерно в год. Это была не просто стрижка, а важное событие в жизни ребенка. Первые волосы после стрижки также не выбрасывали просто так – их закапывали или хранили.

Сегодня срезанные волосы или ногти просто выбрасывают в мусор и даже не задумываются об этом. А для украинцев прошлого даже такая обыденная вещь имела определенные правила.

Волосы в жизни наших предков играли очень важную роль в духовном бытии. В частности, это касалось женщин. Ранее мы писали, что украшение для волос сигнализировало о том, что девушка готова к замужеству.