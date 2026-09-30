Уже завтра – Покров Пресвятой Богородицы 2026: интересные обычаи и запреты этого праздника

Уже завтра, 1 октября, христиане будут отмечать один из самых почитаемых и душевных христианских праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В украинской культуре он тесно связан с казацкой славой и воинской доблестью.

В этот день люди верят, что невидимый материнский омофор Девы Марии покрывает каждого от бед, несчастий и вражеских нападений. Подробнее о традициях и запретах праздника Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября – рассказывает 24 Канал.

Покров Пресвятой Богородицы 2026: традиции праздника

Издавна утро праздника украинцы начинали в храмах и обращались к Богородице с искренними молитвами о здоровье семьи, счастливом будущем детей и защите воинов. После этого верующие спешили домой, чтобы собраться за праздничным столом, на который обязательно ставили свежую выпечку, блины и блюда из нового урожая. Хозяйки обязательно пекли хлеб или каравай и щедро угощали им соседей и нуждающихся, ведь верили, что искреннее милосердие вернется в семью сторицей.

Особое значение этот праздник всегда имел для молодых девушек, мечтавших о замужестве. Незамужние красавицы бежали в церковь еще на рассвете, чтобы первыми зажечь свечу у иконы Божией Матери и прошептать заветную просьбу: увенчать голову венцом, а землю – первым снегом. Считалось, что девушка, которая успеет зажечь свечу раньше других, обязательно найдет свою судьбу еще в этом году. Ведь именно после Покрова в украинских селах традиционно открывался шумный сезон свадеб.

Традиции Покрова Пресвятой Богородицы 2026 / Фото Pinterest

Что нельзя делать в день Покрова Богородицы 1 октября

В праздничный день люди строго избегают тяжелого физического труда, стирки, уборки дома, шитья, вязания и любого рукоделия. Также 1 октября верующим запрещено устраивать ссоры, ругаться, желать кому-то зла или оскорблять близких.

Кроме того, в Покров нельзя отказывать кому-либо в помощи или гостеприимстве. Если кто-то просит поддержки или стучит в дверь, хозяева должны проявить теплоту и щедрость. К тому же не рекомендуется в Покров одалживать деньги, чтобы не вынести из дома собственное благосостояние.