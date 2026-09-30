Покров 2026 – вдохновляющие открытки, стихи и поздравления в прозе к светлому празднику
1 октября в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из крупнейших христианских праздников. Издавна этот день ассоциировался с защитой, покровительством и особой молитвой за родных и близких.
По случаю праздника "24 Канал" подготовилподборку поздравлений с Покровом Пресвятой Богородицы. Выбирайте слова, которыми хочется поделиться с самыми близкими в этот день.
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами
- С Покровом! Пусть Пресвятая Богородица окутает тебя и твою семью своим покровом. Желаю здоровья, тепла в доме и мира в сердце.
- С праздником Покрова тебя! Пусть Матерь Божья хранит тебя от всякого зла, а наших защитников держит под своим омофором. Спокойствия и света тебе.
- С Покровом Пресвятой Богородицы! Дай Бог, чтобы в твоем доме всегда царили любовь и согласие, а в душе было тихо и спокойно. Береги себя и своих родных.
- Светлого праздника Покрова! Молюсь, чтобы Богородица защитила всех, кого мы любим, и принесла в Украину мир. Здоровья тебе и всем твоим близким.
- С Покровом! Пусть этот день придаст тебе силы и веры, а Пречистая Дева укроет тебя своим светлым покровом. Пусть все хорошее возвращается к тебе.
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах
***
З Покровою щиро вітаю,
Миру й радості бажаю.
Хай Матір Божа береже,
А щастя в дім ваш принесе.
***
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З Днем Покрови!
***
Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Хай захистить молитва Матері
Від злигоднів, біди і ворогів,
І принесе на наші рідні землі
Благословення й довгожданий мир!
Картинки ко дню Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал
Открытки к Покрову Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал
Картинки к Покрову Пресвятой Богородицы на украинском языке / Коллаж 24 Канал
Картинки, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы, на украинском языке / Коллаж 24 Канал
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