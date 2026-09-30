Покров 2026 – вдохновляющие открытки, стихи и поздравления в прозе к светлому празднику

1 октября в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из крупнейших христианских праздников. Издавна этот день ассоциировался с защитой, покровительством и особой молитвой за родных и близких.

По случаю праздника "24 Канал" подготовилподборку поздравлений с Покровом Пресвятой Богородицы. Выбирайте слова, которыми хочется поделиться с самыми близкими в этот день.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами

С Покровом! Пусть Пресвятая Богородица окутает тебя и твою семью своим покровом. Желаю здоровья, тепла в доме и мира в сердце.

С праздником Покрова тебя! Пусть Матерь Божья хранит тебя от всякого зла, а наших защитников держит под своим омофором. Спокойствия и света тебе.

С Покровом Пресвятой Богородицы! Дай Бог, чтобы в твоем доме всегда царили любовь и согласие, а в душе было тихо и спокойно. Береги себя и своих родных.

Светлого праздника Покрова! Молюсь, чтобы Богородица защитила всех, кого мы любим, и принесла в Украину мир. Здоровья тебе и всем твоим близким.

С Покровом! Пусть этот день придаст тебе силы и веры, а Пречистая Дева укроет тебя своим светлым покровом. Пусть все хорошее возвращается к тебе.

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах

***

З Покровою щиро вітаю,

Миру й радості бажаю.

Хай Матір Божа береже,

А щастя в дім ваш принесе.

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Хай захистить молитва Матері

Від злигоднів, біди і ворогів,

І принесе на наші рідні землі

Благословення й довгожданий мир!

Картинки ко дню Пресвятой Богородицы



Покров Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал





Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал





Открытки к Покрову Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал





Картинки к Покрову Пресвятой Богородицы на украинском языке / Коллаж 24 Канал





Картинки, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы, на украинском языке / Коллаж 24 Канал



А чтобы хватило поздравлений со Днем Покрова всем – предлагаем вам еще одну подборку.