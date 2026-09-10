10 сентября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

10 сентября верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Они не отреклись от Господа, а оставались верными Ему до последнего вздоха.

В этот день наши предки готовились к приближению дождей. О днях ангела и других праздниках 10 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

Родные сестры Минодора, Митродора и Нимфодора происходили из Малой Азии. Еще в детстве они избрали духовный путь и решили посвятить земную жизнь служению Господу. Девушки сознательно отказались от возможности создать семью и поселились среди глухой пустыни, где неустанно молились и соблюдали строгий пост. Со временем люди узнали об их удивительном даре исцелять тяжкие недуги молитвами к Всевышнему. Слухи об этих чудесах быстро дошли до правителя Фронтона, который яростно преследовал приверженцев новой веры. Он приказал стражникам заключить праведниц в тюрьму и заставить их отречься от Спасителя. Однако святые сохранили непоколебимость и не подчинились тирану, мужественно приняв страшные пытки и смерть. Впоследствии местные христиане взяли тела мучениц и похоронили их в соответствии с церковными обычаями.

Кто отмечает День ангела 10 сентября

По новоюлианскому календарю 10 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Сегодня, 10 сентября, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, учрежденный Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств в 2003 году. В этот день традиционно напоминают о важности психологической поддержки и своевременной помощи тем, кто оказался в кризисной ситуации.

Также сегодня отмечают Международный день гинекологического здоровья. Его учредили в 2001 году. Именно тогда женщина по имени Кет Меззила победила рак влагалища, поэтому захотела создать отдельный день для поддержки людей, которым пришлось бороться с подобной болезнью.