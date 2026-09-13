Какой церковный праздник в воскресенье, 13 сентября: у кого сегодня День ангела

13 сентября верующие чтят память святого священномученика Корнилия. Сначала он был язычником, но впоследствии стал исповедовать христианство и обращать других людей в веру.

В этот день наши предки собирали весь урожай с огорода. О днях ангела и других праздниках 13 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого Корнилия

Корнилий был римским сотником в Кесарии Палестинской. Сначала он придерживался языческих обычаев, однако во время искренней молитвы увидел видение. В нем ангел велел найти и призвать апостола Петра. Когда ученик Христа переступил порог дома воина, Корнилий вместе с близкими внимательно выслушал вдохновенный рассказ о Спасителе. Это знакомство навсегда изменило мировоззрение римлянина – он обратился в христианство и принял таинство крещения. Впоследствии Корнилий стал верным спутником Петра и отправился вместе с ним проповедовать Евангелие по разным краям. Апостол рукоположил преданного последователя в епископы и доверил ему духовную опеку над общиной города Скепсия. Местное население в то время поклонялось языческим идолам. Однако своей речью и праведной жизнью епископ сумел убедить немало горожан отречься от идолов, более того – крестил правителя этих земель и всю его семью. Известно, что Корнилий прожил долгую жизнь и мирно завершил свой земной путь в глубокой старости.

Кто отмечает День ангела 13 сентября

По новоюлианскому календарю 13 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил и Александр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 13 сентября в мире отмечают Международный день шоколада. Его учредили по инициативе Национальной ассоциации кондитеров США. Дата этого праздника была выбрана не просто так – именно 13 сентября 1857 года родился американский предприниматель Милтон Херши, который внедрил многочисленные инновации в производство шоколада и карамели и основал компанию Hershey’s.

Также сегодня отмечают День дедушек и бабушек, День позитивного мышления, День памяти жертв фашизма и праздник сбора винограда в Румынии.