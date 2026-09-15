Какой церковный праздник во вторник, 15 сентября: память кого сегодня чтят верующие

15 сентября верующие чтят память святого великомученика Никиты. Он погиб за верность христианству.

В этот день наши предки заботились о скоте. О днях ангела и других праздниках 15 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти великомученика Никиты

Никита был готом и жил во времена, когда христианство только распространялось на землях за Дунаем. Святой принял крещение от епископа Феофила, который участвовал в Первом Никейском соборе. Всю жизнь Никита служил Богу, обращал язычников и подавал другим пример искренней веры. Когда правитель Атанарих начал жестоко преследовать верующих, Никита не испугался. Он открыто осудил эти расправы и назвал действия правителя несправедливыми. За смелость мужчину схватили и пытали, пытаясь заставить отречься от Христа, но он остался верен своим убеждениям до конца. В конце концов святой погиб мученической смертью. Мучители попытались сжечь его тело, но пламя ему не повредило. Тогда христиане тайно похоронили Никиту, а на его могиле начали выздоравливать больные и происходить чудеса.

Кто отмечает День ангела 15 сентября

По новоюлианскому календарю 15 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Евдокия, Людмила и Мария.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 15 сентября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Украины. Он был учрежден в 2022 году приказом тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Главная цель праздника – почтить работу военных, защищающих население от химического оружия.

Также сегодня отмечают Международный день демократии, Международный день точки и Всемирный день афро.