16 сентября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

16 сентября верующие чтят память святой Людмилы. Она погибла мученической смертью из-за ненависти своей невестки.

В этот день наши предки занимались уборкой дома. О днях ангела и других праздниках 16 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святой Людмилы

Княгиня Людмила правила вместе со своим мужем – чешским правителем Борживоем. Супруги приняли таинство крещения от святого Мефодия, после чего правительница всячески распространяла христианское учение среди подданных. Она активно строила храмы, приглашала священнослужителей и заботилась о развитии Церкви. Потеряв мужа, вдова избрала праведный образ жизни и поддерживала сына Вратислава в государственных делах. Затем княжеский престол перешел к внуку Вячеславу, хотя его духовное и личностное развитие полностью лежало на бабушке. Невестка правительницы Драгомира ненавидела святую из-за собственных намерений вернуть в государстве языческие обряды, поэтому отдала безжалостный приказ лишить соперницу жизни. Людмила встретила страшную мученическую смерть, однако вскоре над местом ее захоронения начали происходить удивительные случаи исцеления людей. Впоследствии князь Вячеслав торжественно перезахоронил мощи мученицы в Праге.

Кто отмечает День ангела 16 сентября

По новоюлианскому календарю 16 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей и Людмила.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 16 сентября отмечается Всемирный день барбера. Его учредили в 2017 году два брата-ирландца – Хью и Конор МакАлистеры. Владельцы сети барбершопов Grafton Barber в Ирландии захотели создать профессиональный праздник, который бы чествовал работу этих специалистов. Что интересно, этот день также преследует благотворительную цель. В частности, 16 сентября парикмахеры и перукари собирают средства в поддержку международной организации по защите детей ЮНИСЕФ.

Кроме того, сегодня отмечают Международный день охраны озонового слоя и Международный день идентификации.