Какой церковный праздник в субботу, 19 сентября: кто сегодня отмечает День ангела

19 сентября верующие чтят память святых мучеников Трохима, Саватия и Доримедонта. Они тайно исповедовали христианство и погибли за верность вере.

В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из меда. О днях ангела и других праздниках 19 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти мучеников Трохима, Саватия и Доримедонта

Трофим, Саватий и Доримедонт тайно исповедовали христианство во времена правления римского императора Проба в III веке. Однажды в Антиохии проводился большой языческий праздник. Во время него люди приносили жертвы богам и демонстрировали развратные поступки. За этим наблюдали Трофим и Саватий и очень опечалились от увиденного. Они начали молиться Господу, чтобы ВОТ помог людям обрести истину. Однако в этот момент святых неожиданно схватили и привели к правителю. Мужчины решительно отказались отречься от Бога, потому что подверглись страшным мучениям. В результате Саватий погиб, однако Трофиму чудом удалось выжить. Именно поэтому его отправили в город Синад, где жил жестокий правитель Дионисий. За поддержку христианства Трофима заключили в тюрьму, но его тайно навещал христианин-сенатор Доримедонт. Он ухаживал за раненым и перевязывал его раны, пока об этом не узнал император. Правитель приказал казнить Доримедонта вместе с Трофимом.

Кто отмечает День ангела 19 сентября

По новоюлианскому календарю 19 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария, Трофим, Саватий и Доримедонт.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 сентября отмечают День рождения смайлика. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно – именно в этот день в 1982 году профессор информатики Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона впервые использовал смайлики, чтобы выделить шутки в текстах. Эта идея довольно быстро распространилась среди пользователей и превратилась в целую систему эмодзи, без которых сегодня трудно представить современное общение в интернете.

Также сегодня отмечают Международный день пирата, День изобретателя и рационализатора Украины, Всемирный день сока, День хирурга в Украине и Международный день астрономии.