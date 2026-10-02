2 октября – какой церковный праздник: кто сегодня имеет именины

2 октября верующие чтят память святого священномученика Киприана и мученицы Юстины. Сначала они были язычниками, но затем отреклись от своей веры в пользу христианства.

В этот день наши предки собирали овощи и заготавливали их на зиму. О днях ангела и других праздниках 2 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти священномучеников Киприана и Юстины

Киприан родился в зажиточной языческой семье в Антиохии. С юных лет он путешествовал по миру и овладевал колдовством. Обретя славу могущественного мага, он проводил дни в разврате и открыто враждовал с христианами. В том же городе жила Юстина – дочь местного жреца. Заинтересовавшись христианским учением, она приняла крещение, а впоследствии привела к новой вере и своих родителей. Красота девушки пленила юношу Аглаида, однако Юстина не отвечала на его ухаживания. Чтобы завоевать ее расположение, юноша призвал на помощь Киприана. Однако все магические ритуалы колдуна оказались тщетными перед искренней молитвой девушки. Осознав бессилие темных сил, Киприан раскаялся, сжег свои оккультные книги, принял крещение и посвятил жизнь служению Богу. Впоследствии он прошел путь от священника до епископа Антиохии. Известие об обращении Киприана вдохновило Юстину отдать имение нуждающимся. В конце концов святые погибли мученической смертью во время очередной волны гонений на христиан.

Кто празднует День ангела 2 октября

По новоюлианскому календарю 2 октября День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Иаков, Анна, Александра и Юстина.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 2 октября отмечают День аудиофила, День рождения электронной почты, Всемирный день игры, Международный день социального педагога и Всемирный день без алкоголя.

Также сегодня отмечают Всемирный день улыбки, Всемирный день сельскохозяйственных животных и Международный день ненасилия.