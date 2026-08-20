Какой церковный праздник в четверг, 20 августа: у кого сегодня именины

20 августа верующие чтят память святого пророка Самуила. Он предсказал немало событий и преданно служил Господу.

В этот день наши предки начинали готовиться к осени. О днях ангела и других праздниках 20 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого пророка Самуила

Пророк Самуил жил примерно за 1146 лет до Рождества Христова. Его мать долго не могла родить ребенка, поэтому искренне обращалась к Богу с молитвами. Однажды женщина дала обет посвятить будущего сына служению Господу. Вскоре она родила мальчика и назвала его Самуилом, то есть "услышанным Богом". Еще юношей он проявил пророческий дар и предсказывал грядущие события. Повзрослев, праведник занял место судьи над израильским народом. Во время его деятельности люди вернулись к истинной вере, а впоследствии отвоевали и вернули из вражеского плена Ковчег Божий. Святой правил справедливо и мудро, но потомки не унаследовали его добродетели. Тогда израильтяне стали требовать для себя единоличного монарха. Провидец предостерегал людей от этого шага и подчеркивал, что земная власть приведет к духовному упадку. В конце концов, подчиняясь воле Всевышнего, он совершил обряд помазания и возвел на престол царя Давида.

Кто отмечает День ангела 20 августа

По новоюлианскому календарю 20 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 20 августа отмечают Всемирный день лени. Его учредили в 1984 году в Колумбии. Во время одного из торгово-промышленных фестивалей в стране люди решили оставить свои дела и отправиться на отдых. Тогда колумбийцы поняли, что недостаточно отдыхают, поэтому начали распространять главную идею этого праздника по всему миру.

Также сегодня отмечают День виртуальных миров, Всемирный день комаров и Международный день медицинского транспорта.