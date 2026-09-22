22 сентября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

22 сентября верующие чтят память священномученика Фоки. Он обладал даром исцеления, поэтому помогал христианам своей молитвой.

В этот день наши предки собирали рябину и делали из нее обереги, которые ставили в домах. О днях ангела и других праздниках 22 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Фоки

Священномученик Фока родился в городе Синопе и служил Господу на рубеже I и II веков. Что касается юного возраста, то святой получил особый духовный дар, поэтому искренней молитвой исцелял тяжелые недуги горожан и спасал людей от одержимости злыми духами. Со временем христианская община избрала праведника епископом Синопским, после чего он развернул активную просветительскую деятельность и обратил сотни язычников в истинную веру. Однако служение святого пришлось на эпоху жестоких гонений на ранних христиан со стороны римских властей, которые силой заставляли верующих поклоняться языческим идолам. Местный наместник Африкан приказал бросить епископа в тюрьму и велел принести жертву древним богам империи. Святой Фока категорически отказался выполнить приказ чиновника, потому что правитель обрек его на бесчеловечные пытки. Епископ проявил удивительную стойкость духа, выдержал все пытки и до последнего вздоха сохранил непоколебимую преданность Христу. После мученической смерти единоверцы похоронили тело священнослужителя с должными христианскими почестями. Церковные летописи свидетельствуют, что у гроба святого регулярно происходили чудеса и исцеления тех, кто приходил с искренней надеждой на помощь.

Кто отмечает День ангела 22 сентября

По новоюлианскому календарю 22 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр и Параска.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 22 сентября отмечают День хоббита, Всемирный день носорога, Всемирный день защиты слонов, День белого шоколада, Всемирный день роз, Всемирный день без автомобилей и День повышения осведомленности в Интернете.