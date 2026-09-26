26 сентября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

26 сентября верующие чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из самых любимых учеников Иисуса Христа.

В этот день наши предки старались воздерживаться от употребления алкоголя. О днях ангела и других праздниках 26 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Апостол Иоанн входил в ближайший круг учеников Иисуса Христа. Вместе с братом Иаковом он посвятил жизнь служению Богу и собственными глазами видел ключевые события земного пути Спасителя, в частности Преображение на горе Фавор. После Воскресения Христа проповедник отправился в Эфес, где активно обращал язычников в христианство. Гонения на христиан при императоре Нероне коснулись и самого апостола. Власти бросили его за решетку, а впоследствии отправили в ссылку на остров Патмос. Освободившись и вернувшись в Эфес, евангелист приступил к богословским трудам. Там он написал свое Евангелие и три Соборных послания, в которых указал, что основа веры – любовь к Богу и ближним. Иоанн пережил остальных апостолов и мирно упокоился среди единомышленников. Согласно церковным преданиям, его могила вскоре оказалась пустой, а земля на том месте каждый год излучала целебную пыль, к которой приходили паломники.

Кто отмечает День ангела 26 сентября

По новоюлианскому календарю 26 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай и Александр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 26 сентября отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды. Впервые его отпраздновали в 2011 году в Индонезии, чтобы информировать людей о проблемах загрязнения окружающей среды.

Также сегодня отмечают День рождения граммофона, Международный день кружева, Международный день кролика, День альпаки, День американских блинчиков и Европейский день языков.