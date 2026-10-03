Какой церковный праздник в субботу, 3 октября: чью память сегодня чтят верующие

3 октября верующие чтят память святого священномученика Дионисия Ареопагита. Он проповедовал христианство среди народа.

В этот день наши предки следили за ветром, ведь верили в его силу. О днях ангела и других праздниках 3 октября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита

Дионисий родился в Афинах. Услышав пламенную речь апостола Павла о христианской вере, он без колебаний избрал путь служения Господу. В течение трех лет он бок о бок с Павлом проповедовал Слово Божие, после чего апостол рукоположил его в епископы Афинские. Стремясь к личной встрече с Пресвятой Богородицей, святой еще при Ее земной жизни отправился в Иерусалим. В письме к Павлу он признавался, что от Божьей Матери ощутил удивительную благодать, наполнившую его сердце невыразимым блаженством. После смерти наставника Дионисий отправился с евангельской миссией в западные земли, где привел к Христу тысячи людей. Святой оставил весомый след в духовном наследии Церкви, создав фундаментальные богословские труды. До наших дней сохранились его выдающиеся сочинения: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "Об Именах Божьих" и "О мистическом богословии".

Кто отмечает День ангела 3 октября

По новоюлианскому календарю 3 октября День ангела отмечают люди со следующими именами: Антон, Денис, Иван, Павел и Петр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день грибников. В этот праздник принято поздравлять людей, которые любят ездить в лес, чтобы собрать там грибы.

Также сегодня отмечают Всемирный день полоски, Международный день фетра, Всемирный день татуировщика, День технаря и Всемирный день изготовления открыток.