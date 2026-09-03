Какой церковный праздник в четверг, 3 сентября: кто сегодня отмечает День ангела

3 сентября верующие чтят память святого священномученика Антима, епископа Никомидийского. Он погиб во время гонений на христиан со стороны императора Диоклетиана.

В этот день наши предки помогали бедным и больным. О днях ангела и других праздниках 3 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского

Священномученик Антим возглавлял епископскую кафедру в Никомидии и завоевал уважение среди верующих благодаря искренней преданности Богу. Он активно проповедовал Евангелие, обучал людей Священному Писанию и поддерживал христианскую общину в период самых жестоких гонений. Благодаря его духовному наставничеству и милосердию сотни язычников обратились в христианство.

Во время массовых гонений при правлении римского императора Диоклетиана власти арестовали епископа за его религиозную деятельность. Несмотря на жестокие и длительные пытки, Антим отказался отречься от веры и продолжал духовно поддерживать других заключенных. В конце концов святителя приговорили к смертной казни. Свои последние минуты перед казнью он посвятил молитве о сохранении и укреплении сил всей христианской общины.

Кто отмечает День ангела 3 сентября

По новоюлианскому календарю 3 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Игнатий, Марфа, Александр, Павел, Тадей.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 3 сентября мировое научное сообщество отмечает День открытия уникальности ДНК. Структуру самой молекулы еще в 1953 году расшифровали ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон. Однако факт неповторимости генетического кода каждого человека доказал британский генетик Алек Джеффрис именно 3 сентября 1984 года. Это открытие стало настоящим прорывом в криминалистике и медицине.

Также сегодня отмечают День небоскреба. Кстати, дату этого праздника выбрали не просто так. Ведь именно в этот день в 1856 году родился американский архитектор Луис Генри Салливан – создатель одного из первых небоскребов. Что интересно, считается, что такие большие здания начали возводить всего лишь 130 лет назад.